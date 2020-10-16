Son dakika haber! İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği belirtilen 1 kişi daha hayatını kaybetti
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Son dakika haber! İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği belirtilen 1 kişi daha hayatını kaybetti

16.10.2020 23:29 | Son Güncelleme: 16.10.2020 23:32
Son dakika haber! İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği belirtilen 1 kişi daha hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek, hastaneye başvuranlardan bir kişinin daha vefat etmesiyle kentte hayatını kaybedenlerin sayısı 23'ye çıktı.

İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek, hastaneye başvuranlardan bir kişinin daha vefat etmesiyle kentte hayatını kaybedenlerin sayısı 23'ye çıktı.

İzmir'in Foça ilçesinden metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran ve Karşıyaka'daki özel bir hastaneye sevk edilen Barbaros Hayrettin Öz, dün gerçekleşen beyin ölümünün ardından bugün hayatını kaybetti.

Konak ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle özel bir hastanede tedavi altına alınan Ali Gedik doktorların yaptıkları tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Gedik'in cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Böylece, İzmir'de 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuranlardan yaşamını yitirenlerin sayısı 23'ye yükseldi.

Kentte sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılanlardan 6'sı 10 Ekim'de, 4'ü 11 Ekim'de, 6'sı 12 Ekim'de, 2'si 13 Ekim, 3'ü ise 14 Ekim'de ölmüş, dün kayıp yaşanmamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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