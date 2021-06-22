Son dakika haber! İzmir'de sahte içki operasyonunda 4 kişi yakalandı
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Son dakika haber! İzmir'de sahte içki operasyonunda 4 kişi yakalandı

Son dakika haber! İzmir'de sahte içki operasyonunda 4 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Meriç Ürer - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre İzmir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, belirlenen 4 adres için arama kararı çıkarıldı.

Düzenlenen operasyonda 141 litre sahte rakı, 13 litre etil alkol, sahte içki yapımında kullanılan 2 tank, 275 boş şişe, 18 bin etiket ile 550 kapak ele geçirildi. Ayrıca aramalarda bulunan ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait mermilere el kondu.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Dosya kapsamında 4 kişinin de şüphelilerle bağlantılı olduğu ve soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında daha önce düzenlenen 6 operasyonda, 7 zanlı hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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