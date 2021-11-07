Son dakika haber... İZMİR'DE SAHTE ALKOL OPERASYONU

MENDERES, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Menderes ilçesinde, jandarma ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda 22 bin 150 litre etil alkol, 2 etil alkol arıtma makinesi, 3 dolum makinesi, 4 bin adet 5 litrelik bidon ve kapağı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekeli Mahallesi'nde bulunan bir depoda kaçak ve sahte alkol imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından depoya operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 22 bin 150 litre etil alkol, 2 etil alkol arıtma makinesi, 3 dolum makinesi, 4 bin adet 5 litrelik bidon ve kapağı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.