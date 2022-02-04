Son dakika haber | İzmir polisi tarihi eser kaçakçılığını önledi: 9 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haber | İzmir polisi tarihi eser kaçakçılığını önledi: 9 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberi... İzmir polisi tarihi eser kaçakçılığını önledi: 9 şüpheli yakalandı İzmir'de kaçak kazıya polis baskını: Suç üstü yakalandılar İzmir'in Ödemiş ilçesinde kaçak kazı yapıldığı belirlenen bölgeye operasyon düzenleyen polis ekipleri, muhtemel tarihi eser kaçakçılığının önüne geçti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - İzmir polisi tarihi eser kaçakçılığını önledi: 9 şüpheli yakalandı

İzmir'de kaçak kazıya polis baskını: Suç üstü yakalandılar

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde kaçak kazı yapıldığı belirlenen bölgeye operasyon düzenleyen polis ekipleri, muhtemel tarihi eser kaçakçılığının önüne geçti. Kazak kazı yapan 9 şüpheli, suç üstü yakalanarak gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsal Tosunlar Mahallesi'nde bulunan bir arazide kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Sarp araziye yaya olarak giden ekipler, bölgeye Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Polis ekipleri tarafından F.A., L.Ç., M.Ö., M.T., E.A., R.A., T.A., A.D. ve T.Y. adlı 9 şüpheli, kaçak kazı yaparken suç üstü yakalandı. Kazı alanında yapılan aramada, 1 el jeneratörü, 1 el dedektörü ve kazı çalışmalarında kullanılan kazma, kürek, çekiç ve balyoz gibi malzemeler ele geçirildi.

Suç üstü yakalanan 9 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika haber | İzmir polisi tarihi eser kaçakçılığını önledi: 9 şüpheli yakalandı

Son dakika haber | İzmir polisi tarihi eser kaçakçılığını önledi: 9 şüpheli yakalandı

Son dakika haber | İzmir polisi tarihi eser kaçakçılığını önledi: 9 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - 3. Sayfa

Kaçak Kazı, Hisarcık, Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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