Son dakika haber... İzmir'de, polisin durdurduğu kamyonda 6 milyon boş makaron ele geçirildi
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Son dakika haber... İzmir'de, polisin durdurduğu kamyonda 6 milyon boş makaron ele geçirildi

Son dakika haber... İzmir'de, polisin durdurduğu kamyonda 6 milyon boş makaron ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İZMİR'in Menemen ilçesinde, polis ekiplerinin durdurduğu kamyonda 6 milyon 150 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

İZMİR'in Menemen ilçesinde, polis ekiplerinin durdurduğu kamyonda 6 milyon 150 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 19 Mayıs Çarşamba günü Kuzey Ege Otoyolu Menemen gişelerinde şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu. Adli makamlardan alınan arama kararının ardından, ekiplerce kamyonda yapılan aramada, 6 milyon 150 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.Öte yandan, gözaltına alınan İ.T. (34) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

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