Son dakika haber... İzmir'de, polisin durdurduğu kamyonda 6 milyon boş makaron ele geçirildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre İZMİR'in Menemen ilçesinde, polis ekiplerinin durdurduğu kamyonda 6 milyon 150 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.