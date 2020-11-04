Son dakika haber! İzmir'de polis ve bekçi, boşaltılan binaların çevresinde nöbet tutmaya başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! İzmir'de polis ve bekçi, boşaltılan binaların çevresinde nöbet tutmaya başladı

04.11.2020 02:31 | Son Güncelleme: 04.11.2020 02:35
Son dakika haber! İzmir'de polis ve bekçi, boşaltılan binaların çevresinde nöbet tutmaya başladı

Son dakika haber: İZMİR'ide depremin ardından hasar tespit çalışmaları yapılan binalar boşaltıldı.

İZMİR'ide depremin ardından hasar tespit çalışmaları yapılan binalar boşaltıldı. Polis ve bekçiler gece- gündüz olası bir hırsızlık olaylarına karşı boşaltılan binaların önünde devreye dolaşıp nöbet tutuyor.

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürerken, hasar tespit çalışmaları yapılan binalar boşaltıldı. Depremin etkisinin en çok yaşandığı Bayraklı ve Bornova ilçelerinde apartmanlarında meydana gelen hasardan dolayı vatandaşlar evlerini boşalttı. Polis ve bekçi ekipleri vatandaşların apartmana girişini engellemek ve olası bir hırsızlık olayına karşı bina önleri başta olmak üzere sokaklarda 7/24 devriye dolaşıp, nöbet tutmaya başladı.  


Son dakika haber! İzmir'de polis ve bekçi, boşaltılan binaların çevresinde nöbet tutmaya başladı
Son dakika haber! İzmir'de polis ve bekçi, boşaltılan binaların çevresinde nöbet tutmaya başladı
Son dakika haber! İzmir'de polis ve bekçi, boşaltılan binaların çevresinde nöbet tutmaya başladı
Son dakika haber! İzmir'de polis ve bekçi, boşaltılan binaların çevresinde nöbet tutmaya başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

İlgili Haberler

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: '(İzmir'deki deprem) Binaların tahliye edilmesi çok önemli'
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(İzmir'deki deprem) Binaların tahliye edilmesi çok önemli"
İzmir depreminin ardından Büyükçekmece'de hasarlı binaların yıkımına devam edildi
İzmir depreminin ardından Büyükçekmece'de hasarlı binaların yıkımına devam edildi
İzmir'de depremde hasar gören binaların risk durumları tespit ediliyor
İzmir'de depremde hasar gören binaların risk durumları tespit ediliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar Vladimir Putin Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Oktay Kaynarca İkbal Gürpınar
Spor Okan Buruk Fatih Terim Gökhan Töre Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Avusturya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! İzmir'de polis ve bekçi, boşaltılan binaların çevresinde nöbet tutmaya başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 02:35:29. #1.14#
title