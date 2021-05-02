Son dakika haber | İzmir'de plastik fabrikasında yangın
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Son dakika haber | İzmir'de plastik fabrikasında yangın

Son dakika haber | İzmir'de plastik fabrikasında yangın
Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre İZMİR'in Bornova ilçesinde, plastik imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, plastik imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

Yangın, saat 05.30 sıralarında Karacaoğlan Mahallesi 6170 Sokak'ta bulunan plastik fabrikasında çıktı. Fabrikadan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alarak söndürdü. İş yerinde maddi zararın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Son dakika haber | İzmir'de plastik fabrikasında yangın
Son dakika haber | İzmir'de plastik fabrikasında yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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