Son dakika haber... İzmir'de otoyol gişelerinde uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Son dakika haber... İzmir'de otoyol gişelerinde uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haber... İzmir'de otoyol gişelerinde uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından otoyol gişelerinde bir araçta yapılan aramada 11 kilogramın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından otoyol gişelerinde bir araçta yapılan aramada 11 kilogramın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Kemalpaşa-İzmir Çevreyolu Akalan gişelerinde şüphe üzerine bir araçta arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada araç içerisinde 11 kilo 150 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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