Son dakika haber | İzmir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
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Son dakika haber | İzmir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Son dakika haber | İzmir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre İzmir'in Seferihisar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, A.N.S'nin kullandığı 35 ADC 342 plakalı otomobil, Menderes-Seferihisar kara yolunda, yolun karşısına geçmek isteyen A.Ö. (63) isimli kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan A.Ö, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kadının cenazesi Seferihisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, sürücü A.N.S ise gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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