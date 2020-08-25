Son dakika haber... İzmir'de otluk alanda yangın Son dakika haberi... İZMİR'in Urla ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin karadan yaptığı müdahale sonrası kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması sürüyor.

İZMİR'in Urla ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin karadan yaptığı müdahale sonrası kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Yangın, geç saatlerde İskele Mahallesi Yıldıztepe Şehitliği yakınındaki otluk alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz, 2 dozer ve belediye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA