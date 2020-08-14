Son dakika haber! İzmir'de otluk alanda yangın
Son dakika haberi... Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
14.08.2020 00:07 | Son Güncelleme: 14.08.2020 00:40
Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Ildır mahallesi'nde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi.
Havanın karanlık olması nedeniyle helikopter ve uçakla müdahale yapılmazken, ekipler yangını kontrol altına almak için çalışıyor.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA