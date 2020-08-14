Son dakika haber... İzmir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberlerine göre İzmir'in Bayraklı ilçesinde otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, kontrol altına alındı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, kontrol altına alındı.

Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin haber verilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterler ve ekipler sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA