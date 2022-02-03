Son dakika haber | İzmir'de ölü bulunan çocuğa ilişkin davada mahkeme kararı istinaftan döndü

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun ormanlık arazide ölü bulunmasına ilişkin davada, çocuğun annesi ile erkek arkadaşına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine ilişkin karar, istinaf mahkemesince bozuldu.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, tarafların itirazı ve dosyanın resen istinaf incelemesine tabi olması nedeniyle dosyayı inceledi.

Daire, sanık Mine Durak'ın cezai ehliyetine ilişkin eksik inceleme yapıldığı, diğer sanık Serkan Elçetin hakkında da cep telefonunun Jandarma Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığına gönderilerek bilirkişi incelemesi yapılmadan hüküm kurulduğuna karar verdi.

Başvuruda bulunanların istinaf nedenlerinin yerinde görüldüğü gerekçesiyle hükmün bozularak yeniden inceleme yapılması için dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verildi.

Olay

Bornova ilçesinde 1 Eylül 2019'da 5 yaşındaki erkek çocuğunun ormanlık arazideki çukurda ölü bulunmasıyla ilgili anne Mine Durak ile erkek arkadaşı Serkan Elçetin tutuklanmıştı.

Sanıklar hakkında "nitelikli kasten öldürme", "eziyet" ve "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından açılan davada mahkeme heyeti, Mine Durak'a "nitelikli kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet, "eziyet" suçundan da 7 yıl hapis cezası verilmesini kararlaştırdı. Serkan Elçetin hakkında da "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "eziyet" suçundan da 6 yıl hapis cezası verilmişti.