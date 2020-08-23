Son dakika haber... İZMİR'DE NARKOTİK OPERASYONU Gelen son dakika haberlerine göre İZMİR'de jandarmanın il genelinde düzenlenen narkotik denetiminde toplam 1310 gram kubar esrar ve 36 kök hint keneviri ele geçirildi.

İZMİR'de jandarmanın il genelinde düzenlenen narkotik denetiminde toplam 1310 gram kubar esrar ve 36 kök hint keneviri ele geçirildi.

Türkiye genelinde yapılan narkotik uygulaması kapsamında, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de toplam 410 personelin katılımıyla oluşturulan 95 ekip ile 110 metruk bina, 156 park, 356 sokak ve 75 iş yerinde denetim yaptı. Denetimlerde, 1310 gram kubar esrar ve 36 kök hint keneviri ele geçirilirken, 178 araca cezai işlem uygulandı.

20 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

20 araç da trafikten men edilirken, sürücülerine toplam 95 bin 687 lira para cezası kesildi. Denetimlerde, çeşitli suçlardan kaydı bulunan 9 kişi yakalanırken 2 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde imal ticareti suçundan işlem yapıldı. 11 şüpheliye de idari işlem uygulandı.

Kaynak: DHA