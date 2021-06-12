Son dakika... Markette müşteri ile tartışan kasiyer, kurusıkı tabancayla ateş açtı
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Son dakika... Markette müşteri ile tartışan kasiyer, kurusıkı tabancayla ateş açtı

Anadolu Ajansı / Meriç Ürer - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre İzmir'in Konak ilçesindeki bir markette kasiyer ile müşteri arasında çıkan ve kurusıkı tabancanın kullanıldığı kavganın görüntüleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İzmir'in Konak ilçesindeki bir markette kasiyer ile müşteri arasında çıkan ve kurusıkı tabancanın kullanıldığı kavganın görüntüleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 818 Sokak'taki bir markette müşteri M.Ö. ile kasiyer Ö.A. arasında tartışma çıktı. Ö.A, müşteri M.Ö'nün kendisine saldırması üzerine kurusıkı tabanca ile ateş açtı.

Bunun üzerine başka bir müşteri V.A, Ö.A'yı etkisiz hale getirip tabancayı aldı. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. M.Ö. ve Ö.A. emniyete götürüldü. M.Ö. ifadesinin ardından serbest kalırken, Ö.A. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Marketin güvenlik kamerasına yansıyan olay anı görüntülerinde, kasiyer ile müşterinin kavgası, müşterilerin kaçışması ve V.A'nın kasiyer Ö.A'yı etkisiz hale getirmesi yer alıyor.

Son dakika... Markette müşteri ile tartışan kasiyer, kurusıkı tabancayla ateş açtı
Son dakika... Markette müşteri ile tartışan kasiyer, kurusıkı tabancayla ateş açtı
Son dakika... Markette müşteri ile tartışan kasiyer, kurusıkı tabancayla ateş açtı
Son dakika... Markette müşteri ile tartışan kasiyer, kurusıkı tabancayla ateş açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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