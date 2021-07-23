Son dakika haber | İzmir'de market müdürünü bıçaklayan, bir çalışanı da bıçakla kovalayan kişi polise teslim oldu

Son dakika haberler: İzmir'in Buca ilçesinde aralarında husumet bulunduğunu öne sürdüğü marketin müdürünü bıçakla yaralayan, diğer market çalışanını da evine kadar kovalayan zanlı, polise teslim oldu.