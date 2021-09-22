Son dakika haber... İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (2)
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Son dakika haber... KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Güzelbahçe ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, saat 18.50 itibariyle kontrol altına alındı.
GÜZELBAHÇE, İZMİR (DHA) - KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, saat 18.50 itibariyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Tolga TAHÇI/İZMİR,
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