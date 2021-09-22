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Son dakika haber... İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel
Son dakika haber... İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

Son dakika haber... KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Güzelbahçe ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, saat 18.50 itibariyle kontrol altına alındı.

GÜZELBAHÇE, İZMİR (DHA) - KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, saat 18.50 itibariyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Tolga TAHÇI/İZMİR,


Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri
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