İzmir'deki 'küfür' cinayetinin zanlısı tutuklandı
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İzmir'deki 'küfür' cinayetinin zanlısı tutuklandı

26.11.2020 19:57 | Son Güncelleme: 26.11.2020 20:11

İzmir'in Buca ilçesinde küfürlü konuştuğu için kendisini uyaran genci silahla öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde küfürlü konuştuğu için kendisini uyaran genci silahla öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Güven Mahallesi 397 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanda tek başına yaşayan Yaşar G. (70), Antalya'dan İzmir'e annesini ziyarete gelen Tolga Taşkaner (29) ile küfürlü konuşması üzerine tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yaşar G., Taşkener'e ardı ardına silahla ateş etti. Taşkaner, vücuduna isabet eden kurşun nedeniyle ağır yaralandı. Olayı gören apartman sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada, silahlı saldırgan Yaşar G., suç aleti ile birlikte olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Küfür yüzünden diğer komşular da şikayetçi olmuş

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Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, tek başına yaşayan Yaşar G.'nin evde ve apartmanda sürekli küfürlü konuştuğu, birçok komşusunun ise bu nedenle Yaşar G.'den şikayetçi olduğu öğrenilmişti.

Tutuklandı

Tolga Taşkaner'i silahla vurduktan sonra olay yerinden kaçmaya çalışan saldırgan, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilerek suç aleti ile birlikte polise teslim edilmiş, gözaltına alınan Yaşar G., sorgulanmak üzere Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

İzmir'deki 'küfür' cinayetinin zanlısı tutuklandı
İzmir'deki 'küfür' cinayetinin zanlısı tutuklandı
İzmir'deki 'küfür' cinayetinin zanlısı tutuklandı
İzmir'deki 'küfür' cinayetinin zanlısı tutuklandı
İzmir'deki 'küfür' cinayetinin zanlısı tutuklandı
İzmir'deki 'küfür' cinayetinin zanlısı tutuklandı
İzmir'deki 'küfür' cinayetinin zanlısı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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