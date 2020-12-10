Son dakika haber | İzmir'de Kovid-19 denetimlerinde 677 bin 460 lira ceza verildi
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Son dakika haber | İzmir'de Kovid-19 denetimlerinde 677 bin 460 lira ceza verildi

10.12.2020 22:13 | Son Güncelleme: 10.12.2020 22:16
Son dakika haber | İzmir'de Kovid-19 denetimlerinde 677 bin 460 lira ceza verildi

Son dakika haberi: İzmir'de bugün yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde kurallara uymadığı tespit edilen iş yeri ve vatandaşlara toplam 677 bin 460 lira idari para cezası kesildiği bildirildi.

İzmir'de bugün yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde kurallara uymadığı tespit edilen iş yeri ve vatandaşlara toplam 677 bin 460 lira idari para cezası kesildiği bildirildi.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kent genelinde konaklama tesisleri, iş yerleri, kalabalık cadde, meydan ve parklara yönelik yoğunlaştırılan denetimler hakkında bilgi verildi.

Buna göre, 959 kişilik ekiple kent genelinde denetlenen 4 bin 893 iş yerinden 18 esnafa toplam 25 bin 260 lira idari para cezası uygulanılırken, 1 esnaf hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Denetimlerde ayrıca maske ve diğer tedbirlere uymadığı belirlenen 709 kişiye toplam 652 bin 200 lira para cezası verildi, 3 kişi hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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