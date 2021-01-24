Son dakika haber | İzmir'de kısıtlama nedeniyle dışarı çıkamayan çocuğa polisten sürpriz doğum günü
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Son dakika haber | İzmir'de kısıtlama nedeniyle dışarı çıkamayan çocuğa polisten sürpriz doğum günü

24.01.2021 17:05 | Son Güncelleme: 24.01.2021 17:08
Son dakika haber | İzmir'de kısıtlama nedeniyle dışarı çıkamayan çocuğa polisten sürpriz doğum günü

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'de polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan 6 yaşındaki Demir Bayşeker'e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

İzmir'de polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan 6 yaşındaki Demir Bayşeker'e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Bornova ilçesine bağlı Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde yaşayan Dilek Deniz Bayşeker, sosyal medya aracılığıyla Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'a mesaj atarak, polislerin doğum günü olan oğluna sürpriz yapmasını istedi.

Mesajında oğlu Demir'in 6 yaşına gireceğini, kısıtlama nedeniyle dışarı çıkamadığını aktaran anne Bayşeker, arkadaşlarının polis arabası gördüğünde kaçmasını söylemesi nedeniyle oğlunun polisten korkmaya başladığını kaydetti.

Bornova Belediye Başkanı İduğ da anne Bayşeker'den gelen mesajının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüyle görüşerek durumu aktardı.

Bunun üzerine Demir Bayşeker'in evine giden polisler, ona doğum günü pastası götürerek doğum gününü kutladı.

Polislerin sürprizi karşısında mutluluk yaşayan Bayşeker, onlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlçe Emniyet Müdürlüğümüzden rica ettik, polis abileri ve ablaları da miniğimize sürpriz yaptı. Minik yavrumuz korkusunu yendi. Biz de bu anı görüp mutlu olduk, huzur dolduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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