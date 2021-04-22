Son dakika haber | İzmir'de kiracısı tarafından öldürülen ev sahibinin cenazesi toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | İzmir'de kiracısı tarafından öldürülen ev sahibinin cenazesi toprağa verildi

Son dakika haber | İzmir'de kiracısı tarafından öldürülen ev sahibinin cenazesi toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Çiğli ilçesinde kiracısı tarafından bıçakla öldürülen ev sahibinin cenazesi defnedildi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde kiracısı tarafından bıçakla öldürülen ev sahibinin cenazesi defnedildi.

Ataşehir Mahallesi 8258 Sokak'ta 3 katlı binanın son katında ikamet eden ev sahibi Deniz Kanat (43) ile giriş kattaki kiracısı Oktay H. (24) arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Çıkan kavgada Oktay H, bıçakla Deniz Kanat'ı yaraladı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Deniz Kanat, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaçan Oktay H. ise bir süre sonra bekçi ekiplerince yakalandı.

Vücudunda yaralar bulunan Oktay H, tedavisi için Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan Oktay H. adliyeye sevk edildi.

Şüphenin, emniyetteki ifadesinde, kendisinin gürültü yaptığını öne süren ev sahibiyle yaşadıkları tartışmada, sinirlerine hakim olamadığını söylediği öğrenildi.

Cenaze toprağa verildi

Yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Deniz Kanat'ın cenazesi, Çiğli'deki Sasalı Mezarlığına getirildi.

Kanat, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazede Kanat'ın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

'Kirasını veriyorum, istediğimi yaparım' diye tartıştığı ev sahibini öldürdü
"Kirasını veriyorum, istediğimi yaparım" diye tartıştığı ev sahibini öldürdü
Ataşehir'de kumar oynayarak kısıtlamayı delen kişilerden pes dedirten savunma; Dost meclisiyiz, iftar açıyorduk
Ataşehir'de kumar oynayarak kısıtlamayı delen kişilerden pes dedirten savunma; Dost meclisiyiz, iftar açıyorduk
Eşini canice katledip saklamak için halıya saran katil kocadan yüzsüz savunma
Eşini canice katledip saklamak için halıya saran katil kocadan yüzsüz savunma
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Derya Yanık Vladimir Putin Süleyman Soylu Yıldırım Akbulut
Magazin Esra Erol Hande Erçel Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Kutlu Gökhan Gönül Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber | İzmir'de kiracısı tarafından öldürülen ev sahibinin cenazesi toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 17:56:38. #1.16#

title