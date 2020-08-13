Son dakika haber: İzmir'de kaza: 1'i ağır, 3 yaralı (2) Son dakika haberleri: DİKKAT ÇEKEN MASKE İzmir'in Çiğli ilçesinde otomobilin üst geçidin ayağına çarptığı kazada yaralanan 3 kişiden birinin başında bekleyen gencin, bir poşeti maske gibi kullandığı görüldü.

DİKKAT ÇEKEN MASKE

İzmir'in Çiğli ilçesinde otomobilin üst geçidin ayağına çarptığı kazada yaralanan 3 kişiden birinin başında bekleyen gencin, bir poşeti maske gibi kullandığı görüldü. O anlar, fotoğraf karelerine yansıdı.

Kaynak: DHA