Son dakika haber... İzmir'de kamyonetin çarptığı kişi öldü
AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Demirci Mahallesi Çukurçeşme mevkisi İzmir-Ödemiş kara yolunda H.H.Ş'nin kullandığı 35 ZNL 56 plakalı kamyonet, kimliği henüz belirlenemeyen yayaya çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde üzerine kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaşamını yitiren kişinin cenazesi Ödemiş Devlet Hastanesine gönderildi.
Sürücü işlemleri için jandarmaya götürüldü.