Son dakika haber! İzmir'de kamyonet ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Edinilen son dakika haberine göre İzmir'in Urla ilçesinde kamyonet ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
İzmir'in Urla ilçesinde kamyonet ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Balıklıova Mahallesi yönünden Mordoğan Mahallesi istikametine giden M.E. idaresindeki 35 UDB 86 plakalı kamyonet, Vedat Dönmez'in kullandığı 35 AEL 134 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, Vedat Dönmez olay yerinde yaşamını yitirdi.
Vedat Dönmez'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Jandarma ekipleri, kamyonet sürücüsü M.E'yi gözaltına aldı.
Bu arada, Vedat Dönmez yönetimindeki hafif ticari aracın, sağda park halinde beklerken aniden yola çıktığı iddia edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör