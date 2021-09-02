İzmir'de kaldırıma çarpan motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü, 1 yaralı
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İzmir'de kaldırıma çarpan motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de kaldırıma çarpan motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü, 1 yaralı İzmir'in Bornova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet kaldırıma çarptıktan sonra yaklaşık 30 metre sürüklendi.

İzmir'de kaldırıma çarpan motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet kaldırıma çarptıktan sonra yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazada, sürücü hayatını kaybederken yolcu konumunda bulunan genç kadın ise yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Egemenlik Mahallesi 6108 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Uygur 16 HDG 34 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken henüz belirlenemeyen sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 30 metre sürüklenirken, sürücü Mustafa Uygur ve yolcu konumunda bulunan Merve A. yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Uygur yaşamını yitirirken, Merve A., ise tedavi altına alındı.

Öte yandan, motosiklet bulunduğu yerden çekici vasıtası ile kaldırılırken, hastaneye gelen savcının incelemelerinin ardından Uygur'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'de kaldırıma çarpan motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'de kaldırıma çarpan motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'de kaldırıma çarpan motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'de kaldırıma çarpan motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İzmir'de kaldırıma çarpan motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
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