Son dakika haber | İzmir'de kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber | İzmir'de kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı

Son dakika haber | İzmir'de kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İzmir'de polis ekiplerinin geçen hafta düzenlediği 18 ayrı kaçakçılık operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de polis ekiplerinin geçen hafta düzenlediği 18 ayrı kaçakçılık operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta 18 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda 1746 paket kaçak sigara, 100 bin 200 doldurulmuş makaron sigara, 14 milyon 780 bin boş makaron, 30 litre sahte içki, 2 bin 720 litre etil alkol, 2 bin 27 sahte içki etiketi, 1280 puro, 11 kilogram tütün, 2 bin 900 litre kaçak akaryakıt ürünü, 8 cep telefonu, 41 elektronik emtia ürünü, 38 sikke ile tarihi eser niteliğindeki objeler ele geçirildi.

Son dakika haber | İzmir'de kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı
Son dakika haber | İzmir'de kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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