Son dakika haber... İzmir'de kaçak vücut geliştirme ilacı üretenlere yönelik operasyonda 4 tutuklama

İzmir'de kedi maması paketleriyle yurt dışından getirdikleri ham maddelerle kaçak vücut geliştirme ilacı üreten şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin sağlıksız koşullarda vücut geliştirme ilacı üretip piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı.

Ekiplerce 3 ay yapılan takipte, zanlıların yurt dışından kedi mamaları paketlerinde getirttikleri ham maddeleri sağlıksız koşullarda üretip ticaretini yaptıklarını belirledi.

Düzenlenen operasyonda vücut geliştirme şampiyonu C.D ile Y.A, M.S.Ö, M.D, gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 200 bin ilaç ile vücut geliştirme ilacı üretiminde kullanılan 20 kilogramı toz, 40 kilogramı da sıvı ham madde ile makineler ele geçirildi.

Yakalanan hammaddelerden yaklaşık 1 milyon vücut geliştirme ürünü üretilebildiği belirtildi.

Ürünlerin piyasa değerinin ise yaklaşık 10 milyon lira olduğu ifade edildi.

Ayrıca, zanlıların üzerinden yüklü miktarda para da ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör