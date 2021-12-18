İzmir'de jandarmadan yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu - Haberler
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İzmir'de jandarmadan yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- İzmir'de jandarmadan yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişinin ikametinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada sahte içki ele geçirildi.

KARABAĞLAR, İZMİR (İHA) - - İzmir'de jandarmadan yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişinin ikametinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada sahte içki ele geçirildi. Yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda, bin 750 litre bandrolsüz sahte şaraba el konuldu.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte ve kaçak içki ticareti ile kullanımının engellenmesi maksadıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, Karabağlar ilçesi Kavacık Mahallesi'nde B.H.Ö. isimli şüphelinin ikametinde, sahte/bandrolsüz alkollü içki (şarap) üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Karabağlar Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, 17 Aralık tarihinde harekete geçen İzmir İI Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Karabağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliye ait 2 adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda, bin 750 litre sahte/bandrolsüz şarap ele geçirildi.

Yılbaşı öncesi sahte içki üretilen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli B.H.Ö. hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

İzmir'de jandarmadan yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

İzmir'de jandarmadan yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

İzmir'de jandarmadan yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

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