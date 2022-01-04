İzmir'de jandarmadan il genelinde sıkı denetim

Jandarma denetiminde sahte alkol ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Asayiş denetiminde uyuşturucu ve sahte alkol yakalandı; trafik denetiminde ceza yağdı

İZMİR - İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde yapılan denetimlerde, bin 358 litre sahte alkol, uyuşturucu madde, silah ve mermi ele geçirilirken, trafik denetimlerinde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç işlenmesinin önlenmesi, başta terör örgütleri ve uzantıları ile mücadele olmak üzere alkol kaçakçılığı ve sahte alkol üretimine engel olunması, pandemi tedbirlerinin denetimi, halk sağlığının ve genel ahlakın korunması tedbirleri kapsamında, 31 Aralık - 3 Ocak tarihleri arasında il genelinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde bin 358 litre sahte alkol ile içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler, 34 gram esrar, 24 gram metamfetamin, 4 adet sentetik ecza, 2 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 24 adet tabanca şarjörü ve 47 adet mermi ele geçirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde 61 bin 572 kişinin sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 140 kişi yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı

Öte yandan gerçekleştirilen trafik uygulamalarında ise, 14 bin 753 araç kontrol edildi. Kurallara uymayan 990 sürücüye toplam 909 bin 375 lira trafik cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca 66 adet sürücü belgesine el konulurken, 377 araç trafikten men edildi.