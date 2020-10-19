Son dakika haber! İzmir'de jandarmadan helikopterli trafik denetimi

Son dakika haberler... İzmir İl jandarma Komutanlığınca helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı.

İzmir İl jandarma Komutanlığınca helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı.

Jandarma trafik ekipleri yoğun olarak kullanılan İzmir-Kuşadası ile Ahmetbeyli-Menderes kara yollarında önlem alarak, uygulama yaptı.

Jandarma helikopteriyle de kentteki trafik yoğunluğu havadan kontrol edildi.

Havadan kural ihlali yaptığı tespit edilen 5 araç sürücüsüne yer ekipleri tarafından 1102 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler