Son dakika haber! İzmir'de jandarmadan helikopterli trafik denetimi
19.10.2020 22:05 | Son Güncelleme: 19.10.2020 22:08
Son dakika haberler... İzmir İl jandarma Komutanlığınca helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı.
İzmir İl jandarma Komutanlığınca helikopterle havadan trafik denetimi yapıldı.
Jandarma trafik ekipleri yoğun olarak kullanılan İzmir-Kuşadası ile Ahmetbeyli-Menderes kara yollarında önlem alarak, uygulama yaptı.
Jandarma helikopteriyle de kentteki trafik yoğunluğu havadan kontrol edildi.
Havadan kural ihlali yaptığı tespit edilen 5 araç sürücüsüne yer ekipleri tarafından 1102 lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler