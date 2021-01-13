Son dakika haber... İzmir'de İZBAN treninin çarptığı kişi öldü
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Son dakika haber... İzmir'de İZBAN treninin çarptığı kişi öldü

13.01.2021 05:39 | Son Güncelleme: 13.01.2021 05:42
Son dakika haber... İzmir'de İZBAN treninin çarptığı kişi öldü

Son dakika haber... İzmir'in Buca ilçesinde İZBAN treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Buca ilçesinde İZBAN treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tepeköy yönünden Aliağa istikametine gitmekte olan İZBAN bünyesinde işletilen tren, Akıncılar Mahallesi'nde raylardan geçmeye çalışan Abdulkadir Balkan'a (22) çarptı.

Makinistin ve çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Balkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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