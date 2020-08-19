Son dakika haber... İzmir'de iş yerinde patlama 1 ağır yaralı Son dakika gündem haberine göre İzmir'de iş yerinde patlama: 1 ağır yaralıİZMİR'in Dikili ilçesinde tantuni satışı yapan bir iş yerinde patama meydana geldi.

İzmir'de iş yerinde patlama: 1 ağır yaralı

İZMİR'in Dikili ilçesinde tantuni satışı yapan bir iş yerinde patama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken olayda 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Salimbey Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre tantuni dükkanında henüz belirnemeyen bir nedenden dolayı meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Patlama sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, sağlık ekipleri de yaralanan iş yeri sahibi İbrahim D.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerindeki müdahalenin ardından yaralı şahıs ambulansla Dikili Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık olduğu bildirilen İbrahim D.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA