İş hanındaki dükkanda yangın: 1 ölü - Haberler
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İş hanındaki dükkanda yangın: 1 ölü

Demirören Haber Ajansı, Davut Can - Güncel
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İZMİR'in Konak ilçesindeki bir iş hanındaki dükkanda çıkan yangında, evsiz olduğu öğrenilen Azmi Akça (60), hayatını kaybetti.

İZMİR'in Konak ilçesindeki bir iş hanındaki dükkanda çıkan yangında, evsiz olduğu öğrenilen Azmi Akça (60), hayatını kaybetti.

Yangın, gece saatlerinde İkiçeşmelik Mahallesi 920 Sokak'taki Piyaleoğlu İş Hanı'nda bulunan boş bir dükkanda çıktı. Sabah saatlerinde iş hanına gelen esnaf, dükkandaki dumanları fark edince durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen dükkanda soğutma çalışması yaptı. Yangında, havanın soğuk olması nedeniyle geçici süreliğine handaki bir dükkanda  kalan ve evsiz olduğu öğrenilen Azmi Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Akça'nın cesedi, otopsi ve kimlik tespit işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

?Bu arada dükkanda bulunan 2 yavru kedi de yangında öldü, anneleri ise kurtarıldı.


İş hanındaki dükkanda yangın: 1 ölü

İş hanındaki dükkanda yangın: 1 ölü

İş hanındaki dükkanda yangın: 1 ölü

İş hanındaki dükkanda yangın: 1 ölü

İş hanındaki dükkanda yangın: 1 ölü

İş hanındaki dükkanda yangın: 1 ölü

İş hanındaki dükkanda yangın: 1 ölü

İş hanındaki dükkanda yangın: 1 ölü

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel

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