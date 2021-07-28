Son dakika haber... İZMİR'DE İKİ İLÇEDE OTLUK ALANDA YANGIN
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... İZMİR'DE İKİ İLÇEDE OTLUK ALANDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: İZMİR'in Karşıyaka ve Konak ilçesinde, otluk alanlarda yangın çıktı.

İZMİR'in Karşıyaka ve Konak ilçesinde, otluk alanlarda yangın çıktı. İki bölgede çıkan da yangın kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürülürken, Konak ilçesindeki yangının kundaklama sonucu çıktığı ileri sürüldü. Örnekköy Mahallesi 7563 sokaktaki otluk alandan duman yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otluk alanda çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, 2. Kadriye Mahallesi Cephanelik mevkiinde de otluk alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler, yangına müdahalede bulunarak kontrol altına aldı. Yangının kundaklama sonucu çıktığının ileri sürülmesi üzerine polis, soruşturma başlattı.

Son dakika haber... İZMİR'DE İKİ İLÇEDE OTLUK ALANDA YANGIN
Son dakika haber... İZMİR'DE İKİ İLÇEDE OTLUK ALANDA YANGIN
Son dakika haber... İZMİR'DE İKİ İLÇEDE OTLUK ALANDA YANGIN
Son dakika haber... İZMİR'DE İKİ İLÇEDE OTLUK ALANDA YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kanser hastası eşini öldürüp intihar eden kişi, karısıyla yan yana defnedildi
Kanser hastası eşini öldürüp intihar eden kişi, karısıyla yan yana defnedildi
Gaziantep'teki bir depo alevlere teslim oldu! Çevredeki evler boşaltıldı, ekipler yangına müdahale ediyor
Gaziantep'teki bir depo alevlere teslim oldu! Çevredeki evler boşaltıldı, ekipler yangına müdahale ediyor
Son dakika haberleri: Maltepe'de tekne yangını
Son dakika haberleri: Maltepe'de tekne yangını
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk
Magazin Derya Uluğ Seda Sayan Prens Harry Yıldız Tilbe
Spor Can Bartu Mesut Özil Alper Yılmaz Roger Schmidt Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... İZMİR'DE İKİ İLÇEDE OTLUK ALANDA YANGIN - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 12:31:01. #1.15#

title