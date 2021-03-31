Son dakika haber: İzmir'de hırsızlıktan 200'den fazla kaydı bulunan çocuk tutuklandı
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Son dakika haber: İzmir'de hırsızlıktan 200'den fazla kaydı bulunan çocuk tutuklandı

Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel
Son dakika haber: İzmir'de hırsızlıktan 200'den fazla kaydı bulunan çocuk tutuklandı

Son dakika haberler... İzmir'de hırsızlıktan 200'den fazla suç kaydı bulunan 13 yaşındaki çocuk, motosiklet hırsızlığı suçundan tutuklandı.

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İzmir'de hırsızlıktan 200'den fazla suç kaydı bulunan 13 yaşındaki çocuk, motosiklet hırsızlığı suçundan tutuklandı.

Buca ilçesinde bir motosiklet hırsızlığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri, hırsızlığı, 200'den fazla suç kaydı bulunan 13 yaşındaki P.Ü'nün gerçekleştirdiğini belirledi.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan ve emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen P.Ü, tutuklandı.

P.Ü'nün, suça sürüklendiği ortamdan uzaklaşması için daha önce Manisa'daki bir yurda yerleştirildiği ancak yurttan kaçıp, yine motosiklet çalarak İzmir'e geldiği öğrenildi.

Bu arada çocuğun karıştığı başka iki motosiklet hırsızlığı olayının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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