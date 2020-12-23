Son dakika haber... İzmir'de hırsızlık şüphelisi 3 şahıs jandarmadan kaçamadı
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Son dakika haber... İzmir'de hırsızlık şüphelisi 3 şahıs jandarmadan kaçamadı

23.12.2020 10:22 | Son Güncelleme: 23.12.2020 10:30
Son dakika haber... İzmir'de hırsızlık şüphelisi 3 şahıs jandarmadan kaçamadı

Son dakika haberler... İzmir'in Menderes ilçesinde iki ayrı adreste hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde iki ayrı adreste hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkartılan şahıslar tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve Asayiş timleri, Menderes ilçesinde iki ayrı adreste hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerden A.K.'nin hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, kasten öldürmeye teşebbüs ve yağma da dahil olmak üzere 6 ayrı suç kaydı; E.İ.'nin ise hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma ve yağma dahil 13 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi.

Gözaltı işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanarak İzmir 4 nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İZMİR

Son dakika haber... İzmir'de hırsızlık şüphelisi 3 şahıs jandarmadan kaçamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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