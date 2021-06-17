Son dakika haber... İzmir'de, HDP il binasında silahlı saldırı: 1 ölü (6)
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Son dakika haber... İzmir'de, HDP il binasında silahlı saldırı: 1 ölü (6)

Son dakika haber... İzmir'de, HDP il binasında silahlı saldırı: 1 ölü (6)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: İFADESİ ORTAYA ÇIKTIİzmir'deki HDP İl Başkanlığı'nda, parti çalışanı Deniz Poyraz'ı (38) tabancayla vurarak, öldüren O.G.'nin (27) emniyette verdiği ilk ifadesi ortaya çıktı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İzmir'deki HDP İl Başkanlığı'nda, parti çalışanı Deniz Poyraz'ı (38) tabancayla vurarak, öldüren O.G.'nin (27) emniyette verdiği ilk ifadesi ortaya çıktı. O.G.'nin, sorgusunda, "Hiç kimseyi tanımıyorum. Kimseyle de bağlantı kurmadım. Terör örgütü PKK'dan nefret ettiğim için böyle bir şey yapmak istedim. Binaya girdim ve rastgele ateş ettim ardından da teslim oldum" dediği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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