Son dakika haber... İzmir'de hafif ticari araç, şarampole devrildi: 2 ölü Gelen son dakika haberlerine göre İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında, Ödemiş - Beydağ yolunun 2'nci kilometresindeki Çaylı mevkisinde meydana geldi. Ödemiş'ten Nazilli yönüne giden Bilal Çamçı'nın (58) kullandığı 09 RU 434 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Araçtaki Murat Çabuk (43) kaza yerinde, sürücü Bilal Çamcı ise kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Murat Çabuk ve Bilal Çamcı'nın, Nazilli'nin kırsal Işıklar Mahallesi'nden oldukları öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA