İzmir'de gümrük kaçağı cep telefonu operasyonu
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İzmir'de gümrük kaçağı cep telefonu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir evin çatı katında, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir evin çatı katında, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir adreste gümrük kaçağı cep telefonu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin adreste yaptığı aramada, 3 bin 810 adet kaçak cep telefonu, 3 bin 735 adet batarya, 3 bin 650 adet şark aleti olmak üzere toplam 11 bin 195 adet gümrük kaçağı emtia ürün ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu kaydedildi.

Olayla ilgili K.O.Ş. isimli bir şüpheli gözaltına alınırken, şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

İzmir'de gümrük kaçağı cep telefonu operasyonu
İzmir'de gümrük kaçağı cep telefonu operasyonu
İzmir'de gümrük kaçağı cep telefonu operasyonu
İzmir'de gümrük kaçağı cep telefonu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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