İzmir'de görme engelli kediye nefes kesen kurtarma operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de görme engelli kediye nefes kesen kurtarma operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir apartmanın 5. katındaki penceresinde mahsur kalan görme engelli kedi, itfaiye ekiplerinin ve sahibinin çabasıyla kurtarıldı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir apartmanın 5. katındaki penceresinde mahsur kalan görme engelli kedi, itfaiye ekiplerinin ve sahibinin çabasıyla kurtarıldı. Talihsiz kedi, bir ara pencerenin sinekliğinde asılı kalarak düşme tehlikesi geçirdi. Kedinin kurtarılma anları saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.00 sıralarında Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 5. katında meydana geldi. Görme engelli bir kedi, cadde tarafında bulunan bir pencerenin kenarında mahsur kaldı. Talihsiz kedinin ses çıkarması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek itfaiye ekiplerine ihbar verdi. Olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, merdivenle yükselmeye başladığı anda araç arıza yaptı. Bunun üzerine olay yerine ikinci itfaiye aracı getirildi. Bu sırada pencere kenarında bulunan kedi, pencerenin sinekliğinin hareket etmesiyle beraber tellerde asılı kalarak düşme tehlikesi geçirdi. Tırnakları sayesinde tellere tutunmayı başaran kedi, pencerenin altında bulunan klima motorunun üzerine çıktı ve düşmekten son anda kurtuldu. Daha sonra kedinin sahibi Tekin Şentürk, itfaiyenin merdiveniyle 5. kata yükselerek kedisini kurtardı. Kedinin kurtarıldığını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerini alkışladı.

"Kedim sesime duyarlı olduğu için itfaiyeyle beraber ben de çıktım"

Tekin Şentürk, kedisini kurtarmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Kedim görme engelli. Balkondan pencereye kaçmış. Bu eve yeni taşınmıştık. Kedim evin içerisini bilmediği için herhalde psikolojisi bozuldu. Ondan kaynaklandığını düşünüyoruz. Birkaç dakika önce kedimin olmadığını fark ettim. Aramaya çıkmıştım. Kedim sesime duyarlı olduğu için itfaiyeyle beraber ben de çıktım" dedi. - İZMİR

İzmir'de görme engelli kediye nefes kesen kurtarma operasyonu
İzmir'de görme engelli kediye nefes kesen kurtarma operasyonu
İzmir'de görme engelli kediye nefes kesen kurtarma operasyonu
İzmir'de görme engelli kediye nefes kesen kurtarma operasyonu
İzmir'de görme engelli kediye nefes kesen kurtarma operasyonu
İzmir'de görme engelli kediye nefes kesen kurtarma operasyonu
İzmir'de görme engelli kediye nefes kesen kurtarma operasyonu
İzmir'de görme engelli kediye nefes kesen kurtarma operasyonu
İzmir'de görme engelli kediye nefes kesen kurtarma operasyonu
İzmir'de görme engelli kediye nefes kesen kurtarma operasyonu
İzmir'de görme engelli kediye nefes kesen kurtarma operasyonu
İzmir'de görme engelli kediye nefes kesen kurtarma operasyonu
İzmir'de görme engelli kediye nefes kesen kurtarma operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bu kadarına da pes! Fenomen olmak uğruna 14 yaşındaki kızları öldüresiye dövdüler
Bu kadarına da pes! Fenomen olmak uğruna 14 yaşındaki kızları öldüresiye dövdüler
Koronavirüse yakalanan Prof. Dr. Aydın Işık hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Prof. Dr. Aydın Işık hayatını kaybetti
3 çocuğunu evde tek başına bırakan anne babanın sorumsuzluğu ekipleri harekete geçirdi
3 çocuğunu evde tek başına bırakan anne babanın sorumsuzluğu ekipleri harekete geçirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Antonio Guterres Adil Karaismailoğlu
Magazin Burak Sergen Hakan Sabancı Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzmir'de görme engelli kediye nefes kesen kurtarma operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 17:39:56. #1.16#

title