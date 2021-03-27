Son dakika haber: İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonlarda 16 ayda 980 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler: İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonlarda son 16 ayda 980 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonlarda son 16 ayda 980 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik operasyonlarını Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak sürdürüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı nezdinde oluşturulan ülke genelindeki ankesörlü ve kontörlü hat veri havuzundan faydalanılarak örgütsel bağı bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Kasım 2019'dan bu yana yapılan operasyonlarda 1755'i muvazzaf 2 bin 298 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yakalanan şüphelilerden 980'i tutuklandı. 311 şüpheli itirafçı olduğu gerekçesiyle kolluk biriminden salıverildi. 749 şüpheli tutuklama istemiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bazı şüpheliler değişen delil durumları, bazıları sağlık sorunları nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir kısım şüphelilerin de operasyon tarihi öncesinde haklarında aynı konuda işlem yapılması nedeniyle gözaltı talimatları iptal edildi.

Gözaltı kararı verilen firari 162 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer