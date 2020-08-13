Son dakika haber... İzmir'de feci kaza: 1'i ağır, 3 yaralı
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Son dakika haber... İzmir'de feci kaza: 1'i ağır, 3 yaralı

Son dakika haberleri... İzmir'de feci kaza: 1'i ağır, 3 yaralı İzmir'in Çiğli ilçesinde, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil üst geçit ayağına çarptı.

13.08.2020 07:54 | Son Güncelleme: 13.08.2020 07:59

İzmir'de feci kaza: 1'i ağır, 3 yaralı

İZMİR - İzmir'in Çiğli ilçesinde, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil üst geçit ayağına çarptı. Kazada 1'i ağır,3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Caddesi İzmir Çiğli Eğitim Parkı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Onur G. (26), idaresindeki 35 AL 0310 plakalı Renault marka otomobil, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta büyük hasar meydana gelirken, kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince olay yerine 110 AKS ekipleri de çağrıldı. Adrese gelen ekiplerce kaza sonrası araçta sıkışarak yaralanan Onur G.(26), Mehmet T. Y. ve durumu ağır olan Tolga U., ekipler tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Ambulansa alınan yaralılar Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, olay yerine gelen çekici tarafından araç bulunduğu yerden kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika haber... İzmir'de feci kaza: 1'i ağır, 3 yaralı

Kaynak: İHA

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