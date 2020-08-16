Son dakika haber! İzmir'de evdeki yangın, zeytinliğe sıçradı
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Son dakika haber! İzmir'de evdeki yangın, zeytinliğe sıçradı

Son dakika gelişmesine göre İZMİR'in Bayındır ilçesinde, bir evde başlayan yangın, yakındaki zeytinlik alana da sıçradı.

Son dakika haber! İzmir'de evdeki yangın, zeytinliğe sıçradı
16.08.2020 18:01 | Son Güncelleme: 16.08.2020 19:04

 

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, bir evde başlayan yangın, yakındaki zeytinlik alana da sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bayındır'ın Hacı İbrahim Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında, Kanlıdere mevkiindeki bir evde yangın çıktı. Alevler yakındaki zeytinlik alana da sıçradı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 söndürme helikopteri, 3 arazöz sevk edildi. Alevler rüzgarın etkisiyle yayılırken, sarp arazi nedeniyle müdahalede güçlük yaşandığı bildirildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale devam ederken, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği bildirildi.


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Kaynak: DHA

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