Son dakika haber: İzmir'de evde yangın paniği: 3 yaralı
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Son dakika haber: İzmir'de evde yangın paniği: 3 yaralı

Son dakika haberine göre İzmir'in Karşıyaka içesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanık meydana gelen 3 kişi yaralandı.

Son dakika haber: İzmir'de evde yangın paniği: 3 yaralı
02.08.2020 00:54 | Son Güncelleme: 02.08.2020 03:13

İzmir'in Karşıyaka içesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanık meydana gelen 3 kişi yaralandı. Yaralı şahısların hastanede tedavileri sürüyor.

Edinilen bilgiye göre yangın Zübeyde Hanım Mahallesi 7447 Sokak'ta bulunan bir binanın 2. katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten meydana gelen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Hüseyin T., Mehmet Raşit T. ve Medine S. isimli şahısları yangının meydana geldiği daireden dışarı çıkardı. Yangında yaralanan 3 şahıs hastaneye kaldırıldı. Yangının meydana geldiği evden 3 kişinin çıkarılmasının ardından itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Hayati tehlikeleri bulunmuyor

Öte yandan yangında vücudunun çeşitli yerlerinde yanık meydana gelen ve dumandan etkilendikleri belirtilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı 3 şahsın tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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