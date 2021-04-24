Son dakika haber! İzmir'de evde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuk toprağa verildi
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Son dakika haber! İzmir'de evde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuk toprağa verildi

Son dakika haber! İzmir'de evde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuk toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre İzmir'in Konak ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki Bulut Gürgür, son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Konak ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 yaşındaki Bulut Gürgür, son yolculuğuna uğurlandı.

Bulut Gürgür'ün cenazesi yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan alınıp, Bornova ilçesindeki Yeni Hacılarkırı Mezarlığına getirildi.

Burada kılınan cenaze törenine anne Nurcan Gürgür ile yakınları katıldı. Küçük çocuk, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Boğaziçi Mahallesi'ndeki müstakil binanın üst katında 22 Nisan'da çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülmüş, evde bulunan Bulut Gürgür'ün yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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