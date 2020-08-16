Son dakika haber: İzmir'de, evde başlayan yangın zeytinliğe sıçradı
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Son dakika haber: İzmir'de, evde başlayan yangın zeytinliğe sıçradı

Son dakika habere göre İZMİR'in Bayındır ilçesinde, bir evde başlayan ve zeytinlik alana da sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü.

Son dakika haber: İzmir'de, evde başlayan yangın zeytinliğe sıçradı
16.08.2020 19:34 | Son Güncelleme: 16.08.2020 19:38

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, bir evde başlayan ve zeytinlik alana da sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Hacı İbrahim Mahallesi Kanlıdere mevkisindeki bir evde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Evde başlayan yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle  yakınındaki zeytinlik alana da sıçradı. İhbür üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 yangın söndürme helikopteri, 3 arazöz ve çok sayıda ekip sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayılırken, sarp arazi nedeniyle müdahalede güçlük yaşandı. Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.Yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

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