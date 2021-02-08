Son dakika haber | İzmir'de eşini baltayla öldürdüğü öne sürülen sanık yargılanıyor

İzmir'de eşini baltayla öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Y.P. ile avukatlar katıldı.

Mahkeme başkanı, sanığın cezai ehliyetinin araştırılması için daha önce yazılan yazıya karşılık, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinin gelecek aya randevu verdiğini bildirdi.

Hayatını kaybeden Sevgi P'nin ailesinin avukatı, cinayet öncesinde sanığın kiracısına yönelik tahliye davası açtığını, yapı ruhsatı başvurusunda bulunduğunu ayrıca tüm faturalarını ödediğini belirterek, "Bunlar akıl sağlığının yerinde olduğunu göstermektedir. Raporun alınmasından vazgeçilmesini talep ediyoruz." dedi.

Sanık avukatı ise raporun alınmasını istediklerini belirtirken, cinayet anında çevreden bağırış çağırış duyan olup olmadığının da araştırılmasını talep etti.

Sanık ise konuşmak istemediğini bildirdi.

Mahkeme heyeti, randevu gününde sanığın hastaneye sevkine karar vererek, duruşmayı erteledi. Heyet, sanık avukatının tahkikat talebini ise bu aşamada reddetti.

İzmir'in Buca ilçesinde Sevgi P. eşi Y.P'yi oturdukları evde 26 Kasım 2019'da baltayla öldürülmüştü. Tutuklanan Y.P. hakkında "Eşi tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer