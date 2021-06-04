"En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" Tanıtıldı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesinin tanıtımı, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında, ilgili vali yardımcısı, kaymakamlar ve kurum müdürlerinin de katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesinin tanıtımı, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında, ilgili vali yardımcısı, kaymakamlar ve kurum müdürlerinin de katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda yapıldı.

"Anneler ile İş Birliği Başarı Getirecek"

Çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanmasının önüne geçmek için anne duyarlılığından faydalanmayı amaçlayan projenin, Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir'de de kararlılıkla uygulanacağını kaydeden Vali Köşger, anneler ile sağlanacak iş birliği sayesinde mutlaka başarılı sonuçlar elde edileceğine inandığını söyledi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelinin proje tanıtımına ilişkin sunumu öncesinde değerlendirmelerde bulunan Vali Köşger, dünyanın en önemli sorunları arasında yer alan uyuşturucu madde kullanımının, sadece bireyleri değil toplumları da tehdit eden ciddi bir sağlık ve güvenlik problemi olduğunu dile getirdi.

"Hedef Kitle; Anneler ve Anne Adayı Yetişkinler"

'Anne' figürüne, kültürümüzde ve inancımızda verilen kıymeti anımsatan Vali Köşger, 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' projesinin bu düşünceden yola çıkılarak hayata geçirildiğini, uyuşturucuyla mücadelede farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerini içeren projenin hedef kitlesinin de anneler ve anne adayı yetişkinler olduğunu vurguladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun projeye verdiği öneme de değinen Vali Köşger, "İllerde biz valilerin genel koordinesinde, ilçelerimizde kaymakamlarımızın sevk ve idaresinde, ilgili kurum ve kuruluşlarımızdan da gereken desteği alacak ve hep birlikte bu uyuşturucu belası ile mücadele edeceğiz. Eğitim programlarının merkezde olduğu bir planlamayla, güçlü halkla ilişkiler, görünürlük ve farkındalık çalışmalarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu yolla projenin, bakanlığımızın bağımlılıkla mücadele çalışmalarına ve bağımlılıkla mücadele algısına olumlu katkı sağlaması beklenmektedir. " dedi.

Proje, 81 İlde, Tüm İlçelerde Sürdürülecek

Projenin temel amacının; 'uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk/ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda, anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması' olarak özetleyen Vali Köşger, "Annelerimiz aracılığıyla, uyuşturucu kullanımının erken tespiti ve bağımlılık sarmalına yakalanmadan çocuklarımıza müdahale edilmesi de kampanyanın hedeflerinden biridir. Proje içindeki diğer etkinlikler sayesinde, mümkün olan en geniş halk kitlesine ulaşılabilecektir. Projenin, ülke genelinde 81 ilimiz ve bağlı ilçelerinde sürdürülmesi hedeflenmektedir. " ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz Selim Köşger'in değerlendirmelerinin ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli yetkili personel tarafından, proje detaylarına ilişkin sunum gerçekleştirildi.

Sunumda; sorumluluk ve koordinasyon, proje paydaşları, eğitim faaliyetlerinin içeriği, pandemi koşulları da dikkate alınarak yapılabilecek diğer etkinlikler ile il bazında uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki istatistikler paylaşıldı.

Kaynak: Habermetre