"En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" Tanıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

"En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" Tanıtıldı

'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' Tanıtıldı
Habermetre - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesinin tanıtımı, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında, ilgili vali yardımcısı, kaymakamlar ve kurum müdürlerinin de katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesinin tanıtımı, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında, ilgili vali yardımcısı, kaymakamlar ve kurum müdürlerinin de katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda yapıldı.

"Anneler ile İş Birliği Başarı Getirecek"

Çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanmasının önüne geçmek için anne duyarlılığından faydalanmayı amaçlayan projenin, Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir'de de kararlılıkla uygulanacağını kaydeden Vali Köşger, anneler ile sağlanacak iş birliği sayesinde mutlaka başarılı sonuçlar elde edileceğine inandığını söyledi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelinin proje tanıtımına ilişkin sunumu öncesinde değerlendirmelerde bulunan Vali Köşger, dünyanın en önemli sorunları arasında yer alan uyuşturucu madde kullanımının, sadece bireyleri değil toplumları da tehdit eden ciddi bir sağlık ve güvenlik problemi olduğunu dile getirdi.

"Hedef Kitle; Anneler ve Anne Adayı Yetişkinler"

'Anne' figürüne, kültürümüzde ve inancımızda verilen kıymeti anımsatan Vali Köşger, 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' projesinin bu düşünceden yola çıkılarak hayata geçirildiğini, uyuşturucuyla mücadelede farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerini içeren projenin hedef kitlesinin de anneler ve anne adayı yetişkinler olduğunu vurguladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun projeye verdiği öneme de değinen Vali Köşger, "İllerde biz valilerin genel koordinesinde, ilçelerimizde kaymakamlarımızın sevk ve idaresinde, ilgili kurum ve kuruluşlarımızdan da gereken desteği alacak ve hep birlikte bu uyuşturucu belası ile mücadele edeceğiz. Eğitim programlarının merkezde olduğu bir planlamayla, güçlü halkla ilişkiler, görünürlük ve farkındalık çalışmalarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu yolla projenin, bakanlığımızın bağımlılıkla mücadele çalışmalarına ve bağımlılıkla mücadele algısına olumlu katkı sağlaması beklenmektedir. " dedi.

Proje, 81 İlde, Tüm İlçelerde Sürdürülecek

Projenin temel amacının; 'uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk/ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda, anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması' olarak özetleyen Vali Köşger, "Annelerimiz aracılığıyla, uyuşturucu kullanımının erken tespiti ve bağımlılık sarmalına yakalanmadan çocuklarımıza müdahale edilmesi de kampanyanın hedeflerinden biridir. Proje içindeki diğer etkinlikler sayesinde, mümkün olan en geniş halk kitlesine ulaşılabilecektir. Projenin, ülke genelinde 81 ilimiz ve bağlı ilçelerinde sürdürülmesi hedeflenmektedir. " ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz Selim Köşger'in değerlendirmelerinin ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli yetkili personel tarafından, proje detaylarına ilişkin sunum gerçekleştirildi.

Sunumda; sorumluluk ve koordinasyon, proje paydaşları, eğitim faaliyetlerinin içeriği, pandemi koşulları da dikkate alınarak yapılabilecek diğer etkinlikler ile il bazında uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki istatistikler paylaşıldı.

'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' Tanıtıldı
'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' Tanıtıldı

Kaynak: Habermetre

Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi muhalefetin gündeminden düşmüyor! CHP'li vekil köprüye pankart astı
Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi muhalefetin gündeminden düşmüyor! CHP'li vekil köprüye pankart astı
Kendisini WhatsApp'tan uyaran hakime 'Çocuğumu teste getirdim, tatil günümde bari rahat bırakın' diyen memur sürüldü
Kendisini WhatsApp'tan uyaran hakime "Çocuğumu teste getirdim, tatil günümde bari rahat bırakın" diyen memur sürüldü
LGS'ye girecek öğrenciler ve yakınları 6 Haziran Pazar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
LGS'ye girecek öğrenciler ve yakınları 6 Haziran Pazar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Hülya Avşar Şeyma Subaşı Burak Özçivit
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Nihat Özdemir Roland Garros Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" Tanıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 21:26:34. #1.15#

title