Son dakika haber! İzmir'de eğlence merkezinin önündeki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
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Son dakika haber! İzmir'de eğlence merkezinin önündeki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Son dakika haber! İzmir'de eğlence merkezinin önündeki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

Son dakika haber: İzmir'in Çeşme ilçesinde eğlence merkezi önünde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Çeşme ilçesinde eğlence merkezi önünde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alaçatı Mahallesi'nde bir eğlence merkezi önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Alpay Kalyon (33) bıçakla yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırılan Kalyon müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinde inceleme yaparken kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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