Son dakika haber! İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri: İzmir'de 451 kök Hint keneviri ve 2 kilogram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 5 kişi yakalandı.
17.08.2020 19:59 | Son Güncelleme: 17.08.2020 21:07
İzmir'de 451 kök Hint keneviri ve 2 kilogram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 5 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyus¸turucu madde imal veya ticareti yaptıgˆı tespit edilen kişilere yo¨nelik 16 ve 17 Ağustos'ta kentin muhtelif bölgelerine operasyon düzenledi.
Aramalarda 451 kök Hint keneviri, 2 kilogram uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.
Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
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Kaynak: AA